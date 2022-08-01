Dolar haftaya yükselişle başladı
HABER MERKEZİ
Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor. 18,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,3380 lira olarak belirlendi.
Geçen hafta cuma günü doların satış fiyatı 17,92 lira, euronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.
Dolar gelişen ülke para birimlerine karşı güçlü. Çin’deki yavaşlama petrol, altın ve Bitcoin’de geri çekilmelere yol açıyor.
Fed üyelerinden şahin açıklamalar gelirken, Çin'in zayıf ekonomik verileri de risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.
ABD ham petrolü ve brent petrolde yüzde 1 düşüş yaşanıyor.