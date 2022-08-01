Tahıl taşıyan ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda tahıl taşıyan ilk gemi yola çıktı. Gemi, İstanbul'da denetimden sonra Lübnan'a ilerleyecek.

Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

ANLAŞMA İSTANBUL’DA İMZALANDI

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı engellenmişti.

Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bulunduğu Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'a geldiği toplantılarda tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı.

Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasından saatler sonra Rus güçlerinin Odessa'yı vurması, sürecin başlamasını geciktirirken Rusya, saldırının sevkiyatı etkileyecek altyapıyı hedef almadığını söylemişti.

Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da açıldı.