‘Irak ordusu müdahalede bulunmayacak’

BAĞDAT (K24)

Irak Savunma Bakanlığı, son günlerde yaşanan protestolarla ilgili açıklama yaptı.

Mukteda es-Sadr yanlılarının Irak Parlamentosu’na girerek grev başlatması ve Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin karşı gösteri başlatma tehdidiyle gözler Irak ordusuna çevrildi.

Savunma Bakanlığı, ordunun siyasete müdahalede bulunmayacağını, göstericiler ile kamu ve özel mülklerin korunması görevinin güvenlik güçlerinde olduğunu duyurdu.

“Ordunun görevi Irak’ın egemenliğini düşmanlara karşı korumaktır” denilen açıklamada, ordu güçlerinin yaşananlar karşısında tarafsız olduğuna vurgu yapıldı.

SADR ANAYASA VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkan Sadr yanlıları, 3 gün önce parlamento binasını bastı. Oturma eylemi başlatan protestocular, Sudani’nin adaylığının geri çekilmesini ve Irak Parlamentosu ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve aşiretlerden destekçilerin Yeşil Bölge’de düzenlediği oturma eylemine destek çıkıp katılmalarını istedi.

Anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yapan Şii lider Sadr, istediği rejim şeklinin başkanlık ya da yarı başkanlık mı olduğunu ise belirtmedi.

Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.