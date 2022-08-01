Hoşyar Zebari: Irak’ın siyasi sistemi ve anayasası değiştirilemez

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Twiiter’dan yaptığı açıklamayla Irak’ta devam eden anayasa ve rejim değişikliği tartışmalarına katıldı.

Irak Anayasası’nın bir kişinin değil, 2005 yılında yapılan referandumda Iraklıların yüzde 60’nın oy verdiği bir anayasa olduğunu belirten Hoşyar Zebari, merciyet ve uluslararası toplumun da anayasaya onay verdiğini dile getirdi.

Hoşyar Zebari, anayasal mekanizma ve geniş kapsamlı bir toplumsal uzlaşı dışında Irak’ta siyasi sistem ve anayasanın değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün yaptığı açıklamada rejim şeklinin ve anayasanın değiştirilmesini istemişti.

Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtmişti.

Söz konusu hareketin Irak'ın işgal edildiği günden bu yana Irak'ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyen Sadr, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” ifadelerini kullanmıştı.