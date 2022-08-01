Putin’in istifa eden eski temsilcisi ‘gizemli’ hastalığa yakalandı

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Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'da istifa eden üst düzey isimlerden Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın Avrupa'da “gizemli bir hastalığa” yakalandığı ve durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna saldırısına karşı çıkarak görevden ayrılan Chubais, çok nadir görülen ve sinir sistemini etkileyen bir bağışıklık bozukluğu sonucu hastanede tedavi altına alındı. 67 yaşındaki Chubais'in, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sinir sisteminin bir kısmına saldırdığı Guillain-Barre sendromuna yakalandığı belirtildi.

Eşi Avodtya Smirnova, Chubais'in ellerinin ve ayaklarının dün aniden tutmamaya başladığını söyledi. Rus gazeteci Ksenia Sobchak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada uzmanların koruyucu elbiselerle Chubais'in odasında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

ZEHİRLENDİ İDDİASI

İstifa ettikten sonra Avrupa'da açıklanmayan bir kente yerleşen eski Rus yetkilinin zehirlendiği iddiası da tartışma yarattı. 1990'lardan bu yana Kremlin'in önemli isimlerinden biri olan ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Chubais'in istifası, Rusya'da büyük ses getirmişti.

Chubais, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olmuştu. Rus yetkili, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Sovyetler Birliği sonrası Rusya’daki özelleştirmelerin mimarı olarak öne çıkan bir isimdi.

Rusya, bugüne kadar muhalif lider Aleksey Navalniy dahil birçok ismi zehirlediği iddialarıyla gündeme geldi. Eski Rus ajan Aleksandr Litvinenko'nun 2006'da polonyum zehirlenmesi sonucu Londra’da hayatını kaybetmesi de uluslararası kamuoyunda büyük ses getirmişti.