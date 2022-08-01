İran’dan Irak mesajı: Kendi iç sorunları

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği basın toplantısında Irak’ta yaşananlarla ilgili, “Siyasi sorunlardan kaynaklı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler, Irak’ın kendi iç sorunudur. Bize göre parti ve taraflar, anayasa ve yasalar çerçevesinde ve barışçıl bir şekilde bu durumu aşabilir” dedi.

Tahran’ın Irak halkının fikrine saygı duyduğunu söyleyen Kenani, “Irak’ın iç sorunlarının çözümü için en iyi yol diyalogdur” ifadesini kullandı.

IRAK’TA TANSİYON YÜKSEK

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkan Sadr yanlıları, 30 Temmuz’da parlamento binasını bastı. Oturma eylemi başlatan protestocular, Sudani’nin adaylığının geri çekilmesini ve Irak Parlamentosu ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Koordinasyon Çerçevesi de Sadr yanlılarına karşı gösteri başlatma tehdidinde bulunuyor.