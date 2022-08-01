Hadi Amiri: Irak’ta durum kontrolden çıkıyor

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Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri yaptığı yazılı açıklamada, Sadr Hareketi ile Koordinasyon Çerçevesi’ne itidal çağrısında bulunarak, “Büyük bir fitne tehlikesi var” uyarısı yaptı.

Basın ve yapılan açıklamaların iki tarafı çatışmaya teşvik ettiğini belirten Amiri, bunun da durumun kontrolden çıkmasına yol açacağını vurguladı.

Hadi Amiri, “Özellikle Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi’ndeki kardeşlerimden ricam, Iraklıların çıkarlarını korumaları ve itidalli davranmalarıdır. Aranızdaki sorunları çözmek için bir yol arayın” dedi.

SADR HAREKETİ’NDEN AMİRİ’YE: KOORDİNASYON ÇERÇEVESİ’NDEN ÇEKİLİN

Sadr Hareketi, Amiri’nin açıklamasına yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hadi Amiri kardeş, ikinci kez Koordinasyon Çerçevesi (ki kendisi de bunun bir bileşenidir) ile Sadr Hareketi arasında müzakere yapılmasını istemiş. Kararımızdan vazgeçer ve müzakereyi bir şartla kabul ederiz: Amiri ve Fetih Koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi’nden çekilmelidir. Bununla birlikte Spyker oy hırsızlarını kınamalıdır.

Sen (Amiri), reform muhtırasına imza atanlardan biriydin ve bu uygulanmadı. Şimdi reform müzakerelerinin garantisi ne olacak? Bu yüzden garanti belirlenmeli ki Irak’ı yolsuzluk yapanlardan kurtarabilelim.”

IRAK'TA PROTESTOLAR

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkan Sadr yanlılarının parlamentodaki eylemi 3’üncü gününde sürereken protestocular, Sudani’nin adaylığının geri çekilmesini ve Irak Parlamentosu ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini talep ediyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yaparken, Koordinasyon Çerçevesi de Sadr yanlılarına karşı gösteri başlatma tehdidinde bulunuyor.