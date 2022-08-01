Politika

Silahlı grupların ‘mahkemesi’ Afrinli gence idam cezası verdi

Türkiye destekli silahlı gruplara ait “mahkemenin” Rojava’nın Afrin kentinde bir genci idam cezasına çarptırdığı, bazı vatandaşlara da uzun süreli hapis cezası verdiği bildirildi.
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Hüseyin Yusuf Mustafa Hüseyin
Hüseyin Yusuf Mustafa Hüseyin
kürdistan Afrin silahlı gruplar İdam cezası Hüseyin Yusuf Mustafa Hüseyin
HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre Afrin'deki "Ceza Mahkemesi", 27 Temmuz’da Şiye nahiyesinde yaşayan Kürtleri sürgün etme kararı aldı.

İfadeleri işkence altında alınan vatandaşlara çeşitli suçlamalarda bulunan ‘mahkeme’, Hüseyin Yusuf Mustafa Hüseyin’e idam cezası verdi. Hüseyin’e daha önce 3 hapis cezası verilmişti.

Raporda ayrıca, Mustafa Muhammed Hüseyin ve İzzeddin Yusuf Mustafa Hüseyin’in 13’er yıl, Mustafa Muhammed Hüseyin’in eşi Zeynep Muhammed Olaşli’ya 12 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO)  bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

İzeddin Yusuf Mustafa Hüseyin ve Msutafa Muhammed Mustafa Hüseyin
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