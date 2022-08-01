Politika

Sadr Hareketi’nden taraftarlarına: Tüm şehirlerde sokağa çıkın

Sadr Hareketi, taraftarlarına, Irak’ın tüm kentlerinde sokağa çıkma çağrısı yaptı.
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Irak Sadr Hareketi Irak

BAĞDAT (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın en yakın ismi olan ve “Sadr’ın Bakanı” olarak tanımlanan Salih Muhammed Iraki yaptığı açıklamada, Sadr yanlılarına bugün saat 17.00’de Necef hariç tüm vilayetlerde sokağa çıkmaları çağrısı yaptı.

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri yaptığı Sadr Hareketi ile Koordinasyon Çerçevesi’ne itidal çağrısında bulunarak, müzakereye davet ederken, Sadr Hareketi Amiri’ye tepki gösterdi.

Amiri ve Fetih Koalisyonu’nun Koordinasyon Çerçevesi’nden çekilmesi gerektiğini bildiren Sadr Hareketi, gösterilerin süreceği mesajını verdi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkan Sadr yanlılarının parlamentodaki eylemi 3’üncü gününde sürerken protestocular, Sudani’nin adaylığının geri çekilmesini ve Irak Parlamentosu ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini talep ediyor.

Mukteda es-Sadr, anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yaparken, Koordinasyon Çerçevesi de Sadr yanlılarına karşı gösteri başlatma tehdidinde bulunuyor.

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