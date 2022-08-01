Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi seçimlerinin önünde hiçbir engel olmamalı

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani bugün Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert’ın, Barzaniler Soykırımı’nın 39. yıldönümü dolayısıyla Başkan Barzani'ye başsağlığı dileklerini ilettiği ve suçun soykırım olarak tanınması için uluslararası arenada elinden geleni yapacağını vurguladığı belirtildi.

Irak'taki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, sorunların anayasal temelde çözümünün öneminin altı çizildi.

Kürdistan Bölgesi seçimlerine değinen Başkan Barzani, "Seçimlerin önünde hiçbir engel olmamalı, seçimler bir an önce yapılmalı, etnik ve dini bileşenlerin hakları korunmalıdır. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yarın bile seçimlere hazırdır" ifadelerini kullandı.