Maliki’nin yeni ses kaydı yayınlandı: Savaş henüz bitmedi

ERBİL (K24)

Irak’ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin yeni ses kaydı yayınlandı.

Daha önce de Maliki’nin ses kayıtlarını yayınlayan Ali Fazıl’ın Twitter hesabından yayınlanan ses kaydında Maliki destekçileriyle konuşuyor.

Ses kaydında Maliki, "Bozguncularla mücadele edeceğiz, savaş henüz bitmedi" diyor.

“Ülkeyi ve siyasi süreci karıştırmak isteyenlerle mücadele etmek gerektiğini” söyleyen Maliki, “Zayıflık kabul edilemez. Bu yüzden onlarla her zaman mücadele edilmeli ve durumu tüm güçlerimizle korku ve dehşete kapılmadan atlatmalıyız. Biz haklıyız ve onların haksızlıklarına karşı daha güçlü olmalıyız” ifadelerini kullanıyor.

Daha önce de ses kayıtları yayınlanan Maliki, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a “katil” diyordu.

Maliki daha önce yayınlanan ses kayıtlarını inkar ederken, Sadr bunların kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirtmişti.