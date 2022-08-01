İranlılara ticaret eleştirisi: Kürdistan Bölgesi’nde para yağmıyor

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz hafta Sine Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine Süleymaniye Ticaret Odası, İthalat ve İhracatçılar Birliği, Mühendisler Birliği ve Yatırımcılar Birliği heyetleri Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentine ziyarette bulundu.

Taraflar arasındaki toplantı, imzalanan 20 yıllık anlaşman gereği yapılan toplantıların devamı olarak yapıldı.

İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim, İranlıları eleştirerek, “Ticarette kalite, paketleme ve anlaşmalara uymak önemlidir. Ancak maalesef İranlı firmalar üç konuda da çok zayıf çalışıyorlar” dedi.

“İranlı yatırımcılar, Kürdistan Bölgesi’nde para yağmadığını bilmeli” diyen Yasin Rahim, “Kısa sürede çantalarını parayla doldurup dönemezler. Bilakis en iyi şekilde iş yapmalı, yorulmalılar ki iyi bir kazanç elde edebilsinler” ifadelerini kullandı.

Toplantı hakkında K24’e telefonla bilgi veren Rahim, İranlı yetkililere, Kürdistan Bölgesi’ne sahte ürün gönderilmesinin önlenmesi önerisinde bulunduklarını, ihlalde bulunanların ise cezalandırılmasını söylediklerini aktardı.