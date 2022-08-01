TBMM olağanüstü toplanamadı: CHP'nin çağrısı sonuç vermedi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu'nda 'toplantı yeter' sayısına ulaşılamadı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin genel görüşme talebi üzerine olağanüstü toplanan Genel Kurul'a CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi milletvekilleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Genel Kurul’da hazır bulundu.

HDP ve MHP sıraları boş kaldı.

159 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Meclis Genel Kurulu saat 15.00'te Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından açıldı.

Bilgiç toplantı çağrısıyla ilgili bilgi verdi, daha sonra elektronik sistem üzerinden yoklamaya geçildi.CHP milletvekilleri yoklama sırasında Genel Kurul salonuna giren ama yoklamaya katılmayan AKP'lilere "Meclisten kaçmayın “diye seslendi.

Yoklamaya 159 milletvekili katıldı ve toplantı için yeterli çoğunluk bulunamadığı için olağanüstü toplantı çağrısı düştü.

Genel Kurul’un çalışması için 200 milletvekilinin yoklamaya katılması gerekiyordu. Bilgiç yeterli sayıya ulaşılamadığını belirterek olağanüstü toplantı çağrısının düştüğünü söyledi, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

"Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından birisidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu çözecek organ TBMM'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından göreve davet ettik. CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradaydı. Hepimiz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Ama parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum AK PARTİ ve MHP... Dolayısıyla bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır" diyerek tepki gösterdi.