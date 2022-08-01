Politika

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları hükümet binasına ulaşmaya çalışıyor

Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde toplanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamento eylemini kınayarak, ‘Maliki’ye evet’ sloganları attı.
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Irak Koordinasyon Çerçevesi Bağdat Mustafa Kazimi Sadr Hareketi Protesto

BAĞDAT (K24)

Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan gösteri çağrısının ardından, Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde toplanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamento eylemini kınayarak, ‘Maliki’ye evet’ sloganları attı.

Yeşil Bölge’ye giden Asma (Muallak) Köprü’ye doğru ilerleyen Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, hükümet binasına girmek istiyor.

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamentoyu işlevsiz hale getirmesi gibi, hükümet binasını basarak, kabineyi işlevsiz hale getirmeyi planlıyor.

İran’a yakınlığıyla bilinen Koordinasyon Çerçevesi, Başbakan Mustafa Kazimi’yi Sadr yanlılarını desteklemekle suçluyor.

Öte yandan Kazimi’nin talimatı doğrultusunda istihbarat, anti terör, federal polis ve özel kuvvetler, hükümet binasının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

 

 

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