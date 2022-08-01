Sadr Hareketi’nden güney vilayetlerindeki göstericilere çekilme çağrısı
HABER MERKEZİ
Sadr Hareketi, Irak’ın güneyindeki vilayetlerde protesto gösterisi düzenleyen taraftarlarına, meydanlardan çekilmesi çağrısında bulundu.
Sadr Hareketi adına sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Muslih Muhammed el-Iraki, ülkenin güneyindeki kentlerde gösterilerin sonlandırılmasını istedi.
Koordinasyon Çerçevesi’nin bugün Bağdat’ta gösteri çağrısında bulunmasının ardından, Irak Parlamentosu’ndaki eylemini sürdüren Sadr Hareketi, güney vilayetlerinde de meydanlara inilmesi çağrısında bulundu.
KORDİNASYON ÇERÇEVESİ DE MEYDANA İNDİ
Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan gösteri çağrısının ardından, bugün Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde toplanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamento eylemini kınayarak, ‘Maliki’ye evet’ sloganları attı.
Yeşil Bölge’ye giden Asma (Muallak) Köprü’ye doğru ilerleyen Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, hükümet binasına girmek istedi.
Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Sadr yanlılarının parlamentoyu işlevsiz hale getirmesi gibi, hükümet binasını basarak, kabineyi işlevsiz hale getirmeyi planladığı bildirildi.
İran’a yakınlığıyla bilinen Koordinasyon Çerçevesi, Başbakan Mustafa Kazimi’yi Sadr yanlılarını desteklemekle suçluyor.
Öte yandan Kazimi’nin talimatı doğrultusunda istihbarat, anti terör, federal polis ve özel kuvvetler, hükümet binasının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Nuri el-Maliki ve Kays el-Hazali’nin Yeşil Bölge’ye girilmemesi hususundaki uyarı açıklamalarının ardından akşama doğru gösterilerini sonlandırdı.