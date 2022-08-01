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Nükleer savaşların galibi olamayacağının altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman nükleer savaşa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Her 5 yılda bir düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nın katılımcı ve konuklarına selamlama mesajı gönderen Putin, "Nükleer savaşın galibi olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız" ifadelerini kullandı.

1968 yılında imzaya açılan Antlaşma'nın yarım yüzyılı aşkın bir süredir uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Putin, Antlaşma'nın taraflarından biri olan Rusya'nın yükümlülüklerini harfiyen yerine getirdiğini belirtti.

Rusya lideri, "Silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin ABD ile olan ikili anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirildi" diye konuştu.

Antlaşma'nın gerekliliklerini yerine getiren tüm ülkelerin hiçbir ek koşul olmadan barışçıl nükleere erişim hakkına sahip olması gerektiğinin altını çizen Putin, Rusya'nın nükleer enerji alanındaki deneyimlerini partnerleriyle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Rus lider, 10’uncusu düzenlenen konferansın Antlaşma'ya taraf tüm ülkelerin üstlendikleri yükümlülükleri tümüyle yerine getirmeye hazır olduklarını teyit edeceğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin güçlendirilmesine, gezegende barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sunacağını umduklarını belirtti.