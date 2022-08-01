Politika

Trump: Zelenskiy, Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek en büyük hatayı yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını vurguladı.
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ABD Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy NATO Ukrayna

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını vurguladı.

The Clay Travis & Buck Sexton Show'da konuşan Trump, Zelenskiy'in Ukrayna krizi sürecinde en büyük hatayı Putin'le ilişkilerinde yaptığını vurguladı.

Trump, "Zelenskiy, Putin'le anlaşmalıydı. Kırım'dan da vazgeçebilirdi. NATO'ya katılmayı planlamadıklarını söyleyerek İttifak sorununu çözebilirdi. O zaman bir ülkesi olurdu, zira Putin'in anlaşmak istediğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Mevcut koşullarda bir anlaşmaya varmanın çok daha zor olacağının altını çizen Trump, her şeye rağmen bu yöndeki girişimlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

 

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