Amed ve Diyarbekirspor taraftarlarından stadyum sorunlarına tepki

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor ve Diyarbekirspor taraftarları, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün iki takımdan habersiz stadyum ihalesi başta olmak üzere kent takımlarına yönelik ayrımcılığı protesto ederek, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dağkapı’daki Şeyh Sait Meydanı’nda toplanan her iki takım taraftar gruplarına, Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Diyarbekispor Başkanı Turan İlgin, AKSF Başkanı Remzi Dayan, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

“Sporda Adalet”, “Tesisler Futbol Kulüplerinindir”, “Diyarbakır’a Tesis İstiyoruz”, “Stadyumlar Halkındır” yazılı pankartların açıldığı etkinlikte Barikat, Direniş ve Kırmızı Cephe Taraftar Grupları adına hazırlanan ortak metni, Xebat Demir okudu.

REKLAM ALANLARI, KANTİNLER VE LOCALAR FİRMALARA ARMAĞAN EDİLDİ

Açıklamada, stadyumun takımlara tahsis edilmesine ilişkin yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığına dikkat çekilerek, “Yeni Diyarbakır Stadyumu ilk açıldığında ‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’ tespitimiz dört yılın sonunda da geçerliliğini korumaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Stadyum için istenen yüksek kiralama bedelleri takımlarımızın ödeyebilecekleri tutarların üstündedir. Stadyum kirası dışında; Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği çok sayıda personelin ücret ödemesi, stadyum kirası gibi çok pahalı olan çim bakım giderleri, stadyumda kullanılan elektrik için harcanan jeneratör yakıtı bedeli, yenilenmemesine rağmen kırılan koltuklar için her hafta alınan fahiş tutarlar eklenince stadyumun kullanılmasına imkân bırakılmamaktadır.

Sayılan tüm bu olumsuzluklara ek olarak, stadyum içerisinde bulunan reklam alanları, kantinler ve localar habersiz bir şekilde başka firmalara armağan edilmiştir. Kulüplerimiz sayesinde stadyumu dolduran on binlerce insana yapılacak reklamların kulüplerimize tek bir kuruş faydası olmayacaktır.

Bu alanların kulüplerimize verilmesi gerekir, aksi halde reklam veren firmaların haksız kazancı sebebiyle boykot çağrısı yapılacaktır. Stadyum içerisinde bulunan ve firmalara armağan edilen kantinler ve localarda da aynı durum geçerlidir.”

‘TAKIMLARIMIZ TESİS YOKLUĞUNDAN GÖÇEBE HAYATI YAŞIYOR’

Diyarbakır’da uzun yıllardan beri spor tesisi yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, son olarak Diyarbakırspor’un kullandığı tesisin yıkıldığı hatırlatılarak, şunlara dikkat çekildi:

“Takımlarımız tesis yokluğundan göçebe hayatı yaşamaktadırlar. Amatör spor kulüplerimizin sahip olduğu herhangi bir spor tesisi bulunmamaktadır. Bırakın amatör spor kulüplerini profesyonel takımımız olan Diyarbekirspor bile kapı kapı dolaşmasına rağmen konaklayıp idman yapabileceği bir tesis bulamamış ve bu sebeple takımı başka şehre taşıma kararı almıştır.

Açıklamanın ardından oturma eylemi yapan grup, Diyarbakır Spor İl Gençlik Müdürlüğü’nü ve kulüplere yardım desteği olmayan yetkilileri alkışlarla protesto etti.