Politika

Türkiye'den Irak’a ‘itidal’ çağrısı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, önce Sadr hareketi mensuplarının, ardından Şii grupların askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge’nin kapısına yaklaşması ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından 'itidal' çağrısı yaptı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

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