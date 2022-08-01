Kazimi’den göstericilere Irak Parlamentosu’nu terk etmeleri çağrısı

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, güvenlik güçlerine kamu ve özel kurumların güvenliğini korumaları çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi yayınladığı mesajda, Irak’ın büyük bir siyasi krizden geçtiğini kaydederek, anayasaya göre hareket edilmemesinin durumu tehlikeli hale getireceğini belirtti.

Durumu kontrol altına almak, güvenliği korumak ve Iraklıların kanının dökülmesini önlemek için tüm önlemleri aldıklarını bildiren Kazimi, tarafların diyalog masasına oturarak sorunları çözmeleri çağrısında bulundu.

Kazimi, “Siyasi güçler, ulusal ve yasal sorumluluklarını omuzlanmalılar. Hükümet tüm görevlerini yerine getirmekte, yeni hükümetin kurulması için anayasal süre geçmekte” dedi.

Göstericilerden bazı taleplerde bulunan Kazimi, göstericilerin güvenlik güçlerine destek olmalarını, devlet kurumlarına saygı göstermelerini ve parlamentoyu boşaltıp kamu işleyişine bağlı olmalarını istedi.

Güvenlik güçlerinden resmi kurumları korumalarını isteyen Kazimi, siyasi taraflara, çözüm haritasını oluşturmak için tüm tarafların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmaları çağrısında bulundu.

Kazimi'nin açıklamasının ardından Sadr Hareketi'nden yapılan açıklamada, Bağdat'taki eylemlerin devam edeceği kaydedilirken, diğer kentlerdeki eylemlerin sonlandırıldığı ifade edildi.