Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi’ne diyalog kapısını kapattı

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Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi ile diyalog yapmayacağını açıkladı.

Şehit Seyyid Sadr Kurumu Başkanı İbrahim el-Cabiri, Koordinasyon Çerçevesi’ne yanıt vererek, “Size karşı diyalog kapımız kapalı. Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi ile müzakere yapmamada kararlı” dedi.

Sadr Hareketi ayrıca, Bağdat’taki eylemlerini devam ettiğini, ancak diğer kentlerdeki eylemlerin sona erdiğini açıkladı.

Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, Sadr Hareketi müzakereye davet edilmişti.

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları bugün Bağdat’ta Sadr Hareketi’ne karşı eylemde bulunmuş ve Kanun Devleti Koalisyonu Nuri el-Maliki’nin, Yeşil Bölge’ye girilmemesi çağrısının ardından protestolarını sonlandırmıştı.