Başbakan: Hükümet Ezidilere hizmet için elinden geleni yapacaktır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidilerin “Çilê Havînê” (Yaz Kırkı) Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Çilê Havînê Bayramı dolayısıyla Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi en içten şekilde tebrik ederim.

Bu bayramı güzellik ve esenlik içinde geçirmelerini umuyorum.

Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Ezidi kardeşlerimizin acılarını dindirmek için tüm imkanlarıyla hizmet sunacağını bir kez daha yineliyoruz.

Çilê Havînê Bayramı kutlu olsun, daima esen kalın.”