Politika

Neçirvan Barzani: Kaçırılan Ezidilerin bulunması için çabalarımız sürecek

Neçirvan Barzani, DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin bulunması için çabalarının süreceğini bildirdi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ezidi Kürtler Çilê Havînê

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin “Çilê Havînê” (Yaz Kırkı) Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Ezidi kardeşlerimizin Çilê Havînê Bayramı kutlu olsun. Özellikle de halen kamplarda yaşayan göçmenleri en içten dileklerime kutluyorum. Bayramın, huzur, iyilik ve güzellik getirmesini diliyorum.

Tüm bayram ve anmalarda, teröre kurban giden Ezidi kardeşlerimizi anıyor, ruhları önünde eğiliyoruz. Kaçırılanların aileleri müsterih olsun, onların bulunması, getirilmesi ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çabalarımız sürecektir.

Tüm Ezidilere mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Her yıl hayır ve güzellikle geçsin.”

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