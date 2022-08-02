Macron: Irak’ın durumundan çok endişeliyim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, “Irak’taki durumdan çok endişeliyim” ifadesini kullandı.

İtidal çağrısı yapan Macron, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin, ulusal diyalog için yaptığı çağrıya da destek verdiğini belirtti.

Kazimi dün yaptığı açıklamada, tüm tarafları diyaloga davet ederek ulusal temelde sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Mukteda es-Sadr yanlılarının Irak Parlamentosu’ndaki eylemi 4’üncü gününde devam ediyor. Sadr Hareketi, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkıyor.

Sadr yanlıları ayrıca parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshedilmesini istiyor.

Koordinasyon Çerçevesi de dün başkent Bağdat’ta karşı gösteri düzenlemişti.