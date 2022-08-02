Anket: Kürt seçmenin oy tercihi 4 yılda nasıl değişti?

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Metropoll Araştırma yapmış olduğu ankette, son 4 yılda Kürt seçmenin partilere göre oy dağılımını açıkladı.

4 yıldaki oy tercihinin değişimini analiz eden ankette, Türkiye genelinde Kürt seçmenin tercih ettiği ilk parti HDP olurken, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada ise CHP yer aldı.

AK Parti'nin oy oranının 2018 Temmuz-Eylül ayları ile kıyaslandığında yüzde 29,2'den, yüzde 21,3'e düştüğü görüldü.

HDP'nin oy oranı da 4 yılda yüzde 5'lik gerilemeyle yüzde 34,2'ye düştü.

CHP'nin ise 4 yıl önce yüzde 12,4 olan oy oranı, yüzde 17,7'ye yükseldi.