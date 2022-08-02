Politika

Şırnak'ta patlama: 1 korucu hayatını kaybetti, 2 yaralı

Şırnak’ta askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan bir korucu hayatını kaybetti, 2 korucu yaralandı.
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kürdistan Şırnak korucu Roboski Mayın patlaması

HABER MERKEZİ

Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Roboski köyünde Beyaztepe olarak adlandırılan askeri bölgeye giden pikap türü askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Araçta bulunan bir korucu yaşamını yitirdi, 2 korucu yaralandı.

Yaralı korucuların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Patlamaya ilişkin Türkiye Korucular Derneği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu Kerem Encü adlı korucunun hayatını kaybettiği belirtildi.

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