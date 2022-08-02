İddia: El Kaide lideri Zevahiri 6 bıçaklı ‘ninja füzesi’yle vuruldu

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil’de ailesi ile saklandığı tespit edilen El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’ye yönelik operasyonun pazar günü kendisinin onayı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Biden operasyonun ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Zevahiri, El Kaide’nin ana stratejistiydi. Mısırlı bir cerrah olan Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının da düzenleyicileri arasındaydı. Bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinin ardından örgütün başına geçti.

BALKONA ADIM ATINCA ATEŞLENDİ

ABD istihbaratı yılın başından bu yana Zevahiri'yi takipteydi. Zevahiri'nin Kabil'de, bazı üst düzey Taliban yetkililerine ev sahipliği yapan Shirbur semtinde aile üyeleriyle birlikte yaşadığı ev tespit edildi.

Verilen bilgiye göre cumartesi akşamı evde sadece El Kaide lideri vardı. Zevahiri, balkona adım attığı sırada, insansız hava aracından iki Hellfire füzesi ateşlendi. Büyük bir patlama sesi duyuldu.

"ZEVAHİRİ'Yİ ÖLDÜRMEK İÇİN R9X HELLFIRE KULLANILDI"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Zevahiri suikastını gerçekleştirmek için kullanılan silahı açıklamadı.

Ancak askeri uzmanlara göre bu silah; yüksek profilli hedefleri düşürmek için patlayıcı yerine açılan kılıçların kullanıldığı "Hellfire R9X Ninja" füzesi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de verdiği resmi olmayan demeçte, El Kadide liderinin, evinin balkonunda yürürken, bir drone tarafından ateşlenen iki Hellfire R9X füzesi ile vurulduğunu söyledi.

Geçmişte de benzer saldırılar için R9X Hellfire 'Ninja' füzesinin kullanıldığı belirtiliyo