BM: Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 10 milyonu geçti

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başlamasıyla artan silahlı çatışmaların sivillerin ölümüne ve sivil altyapının zarar görmesine neden olmasının halkı emniyet, güvenlik ve yardım arayışına ittiği belirtilen yeni UNHCR verileri, bu amaçla ülkeden ayrılan mülteci sayısının 10 milyon 107 bin 957 olduğunu gösterdi.

Dün açıklanan UNHCR verilerine göre, Avrupa'da bireysel olarak kayıtlı mülteci sayısının 6 milyon 162 bini geçti. Avrupa'da Geçici Koruma ya da benzer bir ulusal koruma programına kayıtlı mülteci sayısının ise 3 milyon 745 bine yaklaştı.

Derlenen veriler, en fazla mülteci alan ülkenin Polonya olduğunu gösteriyor. 26 Temmuz'da açıklanan verilere göre şimdiye kadar 5 milyona yakın kişi Ukrayna'dan sınırı geçerek Polonya'ya ulaştı.

Macaristan, Romanya, Slovakya ve Moldova da en fazla sınır geçişinin yapıldığı ülkeler. Öte yandan Rusya'ya 1 milyon 857 ve Belarus'a da 16 binden fazla kişinin geçtiği bildirildi.

BM'nin rakamlarına göre Türkiye'de bireysel olarak kayıtlı Ukraynalı mülteci sayısı 145 bin.

Verilere göre 28 Şubat'tan bu yana 4 milyon 200 bin kişi de Ukrayna sınırından giriş yaptı. Saldırının başlamasından bu yana milyonlarca kişi de ülke içinde göç etti.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü'nüm 30 Haziran 2020 verilerine göre Ukrayna diasporasının sayısı dünya çapında 6,1 milyon, Avrupa'da ise 5 milyondu.

UKRAYNA'DAKİ SİVİL KAYIPLARDA SON DURUM

Öte yandan Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana aylık olarak Ukrayna'da yaşanan sivil ölümleri rapor eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği temmuz ayının rakamlarını açıkladı.

Buna göre 1-31 Temmuz tarihleri arasında 355 sivil hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı. Ölümlerin büyük çoğunluğunun patlayıcı silahlar, az bir kısmının da mayınlar ve cephane kalıntıları nedeniyle yaşandığı bildirdi.

Saldırının başlangıcından bu yana yaşanan toplam sivil can kaybı 5 bin 327 olarak açıklandı. Sivil yaralı sayısı ise 7 bini geçti.

24 Şubat - 31 Temmuz arasında yaşanan sivil kayıplar arasında erkekler, kadınlar, çocuklar, kimliği ya da cinsiyeti tespit edilemeyenler bulunuyor.

En ağır kayıplar savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Donbas bölgesinde yaşandı. Ukrayna'nın Rusya saldırısı altında olmayan bölgelerinde ise can kaybı 2 bini, yaralı sayısı ise 3 bini geçti. (Kaynak: Euronews)