Politika

NATO: Ukrayna’ya daha hızlı yardım sağlamalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi.
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dünya NATO Jens Stoltenberg Ukrayna Destek

HABER MERKEZİ

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya askeri desteğin öncelikleri konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO ve müttefiklerin, Ukrayna'ya daha da hızlı bir şekilde daha fazla yardım sağlaması hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının da görüşüldüğüne dikkati çekerek Birleşmiş Milletler ve müttefik Türkiye arabuluculuğundaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti.

 

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