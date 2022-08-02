Başkan Barzani’nin ofisinden Irak’ta yaşananlarla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak’ta son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, Irak’taki siyasi krizin çözüme kavuşması için karşılıklı diyaloğun ve birbirini kabul etmenin önemine işaret edildi.

Yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin önceki gün yaptığı değerlendirmeler hatırlatılarak, sorunlardan kaçmanın krizlere çözüm olmayacağı belirtildi.

Sadr yanlılarının Irak Parlamentosu’ndaki eylemi 4’üncü gününde devam ediyor.

Dün de Koordinasyon Çerçevesi Bağdat’ta karşı gösteri düzenledi.

Sadr Hareketi, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin adaylığına karşı çıkarak, parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshi ile anayasa ve rejim değişikliğini talep ediyor.