Politika

Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan'a indi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak, Tayvan’a indi.
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dünya Nancy Pelosi Tayvan Çin ABD

HABER MERKEZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak, Tayvan’a indi.

ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı, Tayvan’ın başkenti Taipei'deki Songshan Uluslararası Havalimanı'na indi.

ABD hiyerarşisinin 3 numarasını karşı binadan 'Hoşgeldin Meclis Başkanı' yazan ışıklarla ve 'Hoşgeldin Pelosi' diye bağıran bir kalabalıkla karşılanırken, Songshan'da uçaksavar silahların üzerlerindeki kamuflajlar kaldırıldı.

Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17.00'ye kadar kalması, Başkan Tsai Ing-wen ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor.

Ancak Medyada çıkan haberlere göre Çin, Tayvan Boğazı'nı sivil uçaklara kapattı. Ardından Çin'in Su-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı'na yöneldi.

Çin, Pelosi'yi taşıyan uçağın Tayvan'a inmesi durumunda vuracaklarını açıklamıştı. Gelişmelerin 3'üncü dünya savaşına götürme riski taşıdığı kaydedilmişti.

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