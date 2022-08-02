Odessa’dan çıkan tahıl yüklü gemi İstanbul’a ulaştı

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Rusya'yla varılan anlaşma kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi RAZONI, İstanbul'a ulaştı.

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" anlaşması kapsamında, ilk gemi dün sabah Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan yola çıktı.

Lübnan'a gidecek olan ve mısır yüklü "RAZONI" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul açıklarına geldi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada, Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.”

Geminin Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetlendikten sonra yoluna devam etmesi planlanıyor.