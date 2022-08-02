ABD’den Suudi Arabistan ve BAE’ye füze satışına onay

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3 milyar dolar değerinde Patriot ve BAE’ye 2.2 milyar dolar Thaad füzelerinin satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan’a toplamda 300 adet Patriot MIM-104E balistik füzesi ve ilgili ekipman teslim edilecek.

Onay belgesi Kongre’ye gönderildi. Bu satışın, ABD ordusunun savaşa hazır olma durumunu etkilemeyeceği kaydedildi.

BAE’ye de Thaad füze sistemleri ile fırlatma ve kontrol sistemlerinin ve ilgili ekipmanın satışına da onay verildi. BAE’nin 96 adet Thaad füzesi ve iki fırlatma aracı talep ettiği bildirildi.

Sözleşmenin ayrıca bakım ve onarım hizmetlerini de öngördüğü kaydedildi.