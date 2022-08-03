Erdoğan ÖSYM Başkanı’nı görevden aldı

HABER MERKEZİ

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların, Yediiklim Yayıncılık'ın deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Resmi Gazete’de yer alan kararnamede, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır” denildi.

ÖSYM: İDDİALAR ASILSIZ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuyla ilgili iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "İddiaların incelemelerimiz ardından asılsız olduğu anlaşılmıştır" demişti.

Söz konusu iddialar bazı haber sitelerinde de yer aldı. Gazete Duvar'da yayımlanan bir haberde, sınavın ardından binlerce kişinin otuzun üzerindeki sorunun deneme kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu iddiasıyla sınavın iptal edilmesini talep ettiği ifade edildi.

Aynı haberde, yayınevinden ismini açıklamayan bir yetkilinin konuyla ilgili açıklamasına da yer verildi.

Hangi soruları "tutturduklarıyla" ilgili değerlendirmenin yapıldığını aktaran yetkili, "Bugün yarın kamuoyuna bir açıklama paylaşacağız" dedi.

ERDOĞAN, DEVLET DENETLEME KURULU'NA İNCELEME TALİMATI VERDİ

Erdoğan, haberlerin ardından iddialara ilişkin, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermişti.

İletişim Başkanlığı, inceleme sonuçlarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

SİYASETÇİLERDEN İLK TEPKİLER

ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasının ardından siyasetçiler de sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi "Bu işin peşini bırakmayacağız" derken, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, kararın makam sahiplerine "ders" olmasını diledi, "Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, savcıların soruşturma açması gerektiğini söyledi, "Kim organize etti?", "Kimlere sorular verildi?" sorularını yöneltti.