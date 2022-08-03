Politika

DAİŞ Irak ordusuna saldırdı: Ölü ve yaralılar var

DAİŞ’in dün gece Xaneqin kırsalında düzenlediği saldırıda 2 Irak askeri öldü.
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kürdistan DAİŞ xaneqin Irak ordusu

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ’in Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı Qeretepe nahiyesinin Keşkol köyünde Irak ordu güçlerine saldırdı düzenlediğini aktardı.

Saldırı sonrası şiddetli çatışmanın yaşandığını bildiren muhabirimiz, ilk belirlemelere göre 2 Irak askerinin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını söyledi.

Çatışma sonrası Qeretepe’den destek için bölgeye doğru yola çıkan ordu güçlerinin geçişi sırasında yola döşenen bombanın infilak ettiği bildirildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi.

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