Mela Bahtiyar: Kürdistan devrimi olmasaydı Şii hareketi oluşmazdı

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Kurulu Üyesi Mela Bahtiyar, yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın siyasi durumunun değişmesindeki etkilerini değerlendirdi.

“Saddam Hüseyin’in yıkılma sürecinde kurbanların çoğu Kürt milletindendi” diyen Mela Bahtiyar, “Bir kez daha Irak’taki Arap, Türkmen ve Hristiyanların vicdanlarına sesleniyorum. 1968’den Saddam Hüseyin’in 2003’te yıkılmasına kadarki süreçte hangi millet daha çok kurban verdi? İşte Enfal, işte kimyasal saldırılar, işte cephedeki şehitler, işte siyasi tutuklular” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin Baas rejiminin yıkılmasındaki rolüyle ilgili KYB Yüksek Siyasi Kurulu Üyesi Bahtiyar, “Kürdistan devrimi olmasaydı Irak muhalefeti kendine bir konum sağlayamazdı ya da dışarıya ulaşma imkanı bulamazdı, özellikle Suriye’ye doğru çalışma alanı bulamazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Mela Bahtiyar, başta Yeşil Bölge olmak üzere Irak’ta devam eden gösterilerle ilgili “Sadr Hareketi, Irak’ı geçmiş yıllardan süregelen kötü durumdan kurtarmaya karar vermiş” dedi.

Irak hükümetinin ülkedeki sorunları çözmek bir yana yeni sorunlara neden olduğunu ifade eden Bahtiyar,” Irak’taki durum tehlikeli boyutlara ulaştı. Irak iç savaşın sınırında” dedi.