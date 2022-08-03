Politika

Biden Covid-19’u atlatamadı: Yeniden karantinaya alındı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerinin nüksetmesiyle yeniden karantinaya alındığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Joe Biden Covid-19 karantina

HABER MERKEZİ

Geçen hafta Covid-19'u atlattığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden'ın belirtilerin yeniden nüksetmesiyle yeniden karantinaya girdiği belirtildi.

Doktoru Kevin O’Connor, Biden'ın Covid-19 belirtilerinin yeniden görülmesiyle karantinaya döndüğünü ve sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Başkan’ın durumunun iyi olduğunu ancak öksürük şikayetinin devam ettiğini kaydeden doktor, Biden'ın ateşinin, solunumunun ve oksijen düzeyinin tamamen normal olduğunu aktardı.

Beyaz Saray kurallarına göre ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 79 yaşındaki Biden, yarına kadar karantinada kalmaya devam edecek.

ABD Başkanı'nın 21 Temmuz'da Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı. Geçen hafta Başkan’ın Covid -19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv