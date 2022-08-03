Biden Covid-19’u atlatamadı: Yeniden karantinaya alındı

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Geçen hafta Covid-19'u atlattığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden'ın belirtilerin yeniden nüksetmesiyle yeniden karantinaya girdiği belirtildi.

Doktoru Kevin O’Connor, Biden'ın Covid-19 belirtilerinin yeniden görülmesiyle karantinaya döndüğünü ve sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Başkan’ın durumunun iyi olduğunu ancak öksürük şikayetinin devam ettiğini kaydeden doktor, Biden'ın ateşinin, solunumunun ve oksijen düzeyinin tamamen normal olduğunu aktardı.

Beyaz Saray kurallarına göre ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 79 yaşındaki Biden, yarına kadar karantinada kalmaya devam edecek.

ABD Başkanı'nın 21 Temmuz'da Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı. Geçen hafta Başkan’ın Covid -19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.