Başbakan: Şengal katliamı Kürdistan halkı ve dünyanın vicdanını sızlattı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği katliam ve soykırımın 8’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Vahşi DAİŞ teröristlerinin Şengal ve çevresinde Ezidi kardeşlerimize uyguladığı soykırımın yıldönümünde, binlerce kişinin toplu olarak şehit edildiği, kaybettirildiği ve yerinden edildiği bu vahşi suçun şehitleri ve kaybettirilenlerini üzüntü ve kederle anıyoruz” diyen Başbakan, devamında şunları kaydetti:

“İşlenen suç o kadar acı verici ve yürek sızlatıcıydı ki asla unutulmayacak. Kürdistan halkı ve dünyanın vicdanını sızlatan bu katliam ve suçların tekrarlanmasına hiçbir şekilde izin verilmemeli.

Bu vesileyle, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin Sayın Başkan Mesud Barzani’nin doğrudan öncülüğü ve liderliğinde Şengal’in kurtarılmasında verdiği kurbanları unutmamak gerekiyor. Şengal, Kürdistan’ın yüzlerce kahraman Peşmergesinin aziz kanlarıyla DAİŞ’li teröristlerden kurtarıldı.

Ezidi kardeşlerimiz, uzak ve yakın tarihte, uzun yıllar boyunca ne yazık ki büyük acılar yaşadı. Şimdi de bazı silahlı grupların dayatması nedeniyle Şengal halen de huzurlu bir bölge değil ve göç eden halkı geri dönemiyor. Şengalli göçzedelerin acılarının dinmesi ve onurlu bir şekilde evlerine dönebilmesi için Şengal Anlaşması’nın uygulanması, Şengal bölgesinde durumun normalleştirilmesi, milislerle yasadışı grupların bölgeden çıkması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz.

Bu acı günde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin federal hükümet ve uluslararası toplumla birlikte Ezidi kardeşlerimizin onurlu bir şekilde evlerine dönebilmesi için çabalarını sürdüreceğini yineliyoruz. Şengal ve Ezidilerin yaşadığı diğer bölgelere daha fazla hizmet götürülmesi ve Irak Parlamentosu’nun çıkardığı Kurtarılan Ezidiler Yasası’na göre kurbanların yakınlarına tazminat ödenmeli. Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile DAİŞ’in işlediği suçları araştıran uluslararası UNITAD ekibi, DAİŞ’li suçluların yargılanması, suçlarının arşivlenmesi ve Ezidi kardeşlerimize yönelik soykırımın dünyada daha fazla tanınması için sürekli işbirliği içindedir.

Şengal ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce kez selam olsun.”