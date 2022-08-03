Ekonomi

TÜİK açıkladı: Enflasyon yüzde 79,60 oldu

Türkiye’de enflasyon yıllık bazda yüzde 79,60 oldu.
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türkiye Enflasyon TÜİK

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE aylık bazda yüzde 2,37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'a çıktı. Piyasanın beklentisi TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi.

Aylık ÜFE yüzde 5.17 artarken, yıllık ÜFE 138.3'ten yüzde 144.6'ya yükseldi.

TÜİK'e göre enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 78,62'ti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

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