Başkan Barzani: Ezidiler Kürtlükleri ve inançları nedeniyle teröristlerin saldırısına uğradı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Şengal’de DAİŞ tarafından Ezidilere uygulanan soykırımın 8’inci yıldönümünde yayımladığı mesajda, “Şengal Soykırımı suçu, Kürdistan halkının bedeninde derin bir yaradır” ifadesini kullandı.

“Ezidi kardeşlerimiz, Kürtlükleri ve inançları nedeniyle teröristlerin saldırısına uğradı” diyen Başkan Barzani, “DAİŞ’li suçluların Ezidi kardeşlerimize yaptıkları, Kürdistan halkının tarih boyunca yaşadığı felaket ve suçlar zincirinin devamıydı” vurgusunda bulundu.

Başkan Barzani mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şengal Katliamı felaketinin yıldönümünde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında varılan Şengal’in geleceği ve yönetimiyle ilgili anlaşma, ne yazık ki halen uygulanmamıştır. Şengal bazı güç ve silahlı grupların elindedir ve halkın dönüşüne, Şengal’in inşasına engel olmaktadırlar.

Şengal’in yarasının sarılmasının ilk adımı, Şengal’in asıl sahiplerine dönüşüdür. Şengal’e el koyan güç ve milisler Şengal’den vazgeçmeli, Şengal Anlaşması uygulanmalıdır. Ayrıca Ezidiler ile diğer bileşenlerin bir kez daha felaket ve zulme maruz kalmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Yürek sızlatan bu anmada, Şengal şehitleri ve kurbanlarını saygıyla anıyoruz. Ayrıca kanlarıyla Şengal Dağı’nı koruyan ve teröristlerin ablukasını kıran, Şengal kentini teröristlerden kurtaran şehitleri ve kahraman Peşmergeleri de anıyoruz. Onlar DAİŞ efsanesini mertçe yıktılar ve DAİŞ’li teröristlerin başı, Ezidi Kürtlerin ayakları altına girdi.

Şengal şehitleri ile Kürdistan özgürlük yolunun tüm şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce selam olsun.”