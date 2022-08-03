Neçirvan Barzani: Kürdistan ve Ezidiliği hiç kimse birbirinden ayıramaz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği katliam ve soykırımın 8’inci yıldönümü vesilesiyle Duhok’un Semel ilçesinde düzenlenen anmada konuştu.

“Kürdistan ve Ezidiliği kimse birbirinden ayıramaz” diyen Neçirvan Barzani, “Bugün Eezidilerin ve Kürdistan halkının başına gelen 21. yüzyılın en büyük felaketi olan Şengal Soykırımı’nın sekizinci yıldönümünü anıyoruz. DAİŞ tarafından gerçekleştirilen bu soykırım Kürdistan tarihi için kanlı bir sayfa oldu ve 5 bin Ezidi erkek ve kadın kurban edildi” ifadelerini kullandı.

Ezidilerin toplu mezarlara gömüldüğünü, binlerce Ezidi kız ile kadının kaçırıldığını ve alınıp satıldığını belirten Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“Şimdiye kadar 2 bin 717 Ezidi kaçırıldı. 325 bin Ezidi hala kamplarda göçmen olarak yaşıyor, 100 bin Ezidi diğer ülkelere göç etti, Şengal yok edildi ve birkaç gün içinde bombalandılar."

Ezdilerin silahla din değiştirmeye zorlandığını ifade eden Neçirvan Barzani, Ezidiler için yapılacak çalışmalarda acele edilmesi ve soykırımın büyüklüğünün göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.