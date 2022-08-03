Politika

Ezidxan Güçleri’nin aracına yerleştirilen bomba patladı

Şengal’de bulunan Ezidxan Güçleri’ne ait bir araçta patlama meydana geldi.
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kürdistan Ezidxan Güçleri Haydar Şeşo

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Şengal’de gerçekleştirilen Ezidi Soykırımı’nın 8’inci yıldönümü dolayısıyla bir anma töreni yapmak için karargahta bulunduklarını, Ezidxan Güçleri Komutanı’nın aracına yerleştirilen bombanın, araç karargaha varmadan infilak ettiğini söyledi.

Şeşo, olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Haydar Şeşo, 8 yıl önce gerçekleştirilen soykırımın etkilerinin devam ettiğini çünkü Ezidilerin yüzde 70’inin evlerine dönemediğini vurguladı.

Şengal Anlaşması’nın iktidar mücadelesi nedeniyle uygulanamadığını belirten Şeşo, “Bu süre zarfında zarar gören Şengal halkı oldu. Evlerine dönemiyorlar, göçmen olarak yaşamlarını sürdürüyorlar” dedi.

Birleşmiş Milletler’in Şengal konusunda kayıtsız kaldığını söyleyen Haydar Şeşo, BM’yi anlaşmanın uygulanması için Irak hükümeti ve diğer taraflara baskı yapmamakla eleştirdi.

Şeşo, “Eğer Şengal Anlaşması’nın uygulanmamasına bahane olarak PKK unsularının varlığı gösteriliyorsa, PKK’nin oradaki varlığı Irak hükümetinden habersiz değildir. Bu silahlı grupların Irak savunma kurumunun bir parçası olduğunu Irak hükümeti kabul etmiştir” diye konuştu.

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