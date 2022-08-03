Zazaki belgesele ABD’den ödül

ANKARA (K24)

Yönetmen Ahmet Hakan Vergi, “Dûr/Far (Uzak)” adlı Zazaki belgeselde, elektriğin olmadığı yaylada yaşayan bir erkeğin kendi imkanlarıyla nasıl ayakta durduğu hikayesine odaklanıyor.

Bu hikayeyi belgesele dönüştürme fikrinin uzun zamandır aklında olduğunu söyleyen Ahmet Hakan Vergi, imkansızlıklar nedeniyle belgesel fikrini ertelediğini dile getiriyor.

K24’e konuşan Vergi, “Pandeminin de hayatımıza girmesiyle birlikte bu fikrimi gerçekleştirmek istedim. Tüm dünyanın eve kapandığı bir dönemde bir şeyler üretmek hiç şüphesiz iyi gelecekti bana. Öyle de oldu” diyor.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünün (Mezra Pîl) yüksek rakımlı Sûleto yaylasında ailesiyle birlikte yaşayan Dursun Tanik’in hikâyesini sinemayla buluşturmak istediğini belirten Vergi, Mezra Pîl’in aynı zamanda doğduğu köy olduğunu anımsatıyor.

‘BAĞIMSIZ FİLM ANLAYIŞIYLA ZAZAKİ SİNEMAYI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Filmin 2020’de çekildiğini ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yayımlandığını dile getiren yönetmen, UNESCO’nun kaybolan dillerle ilgili raporunu hatırlattığımızda şu yanıtı veriyor:

“Kaybolan dil tanımlamasını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü bir dili konuşanlar, o dilde yazanlar, şarkı söyleyenler ve üretim varsa o dil yaşıyor demektir. Evet Zazaki UNESCO’nun yayınladığı rapora göre tehlike altında olan diller arasında yer alıyor, fakat Zazaki özelinde hiçbir dile ‘kaybolmuş’ ya da ‘ölü’ muamelesi yapılmamalıdır. Şöyle acı bir durum da günümüzün bir gerçeği: Film yapmak gerçekten çok zor bir iş. Hele ki bunu kırsalda yapıyorsanız gidecek çok yolunuz var demektir. Bugüne kadar sinema dünyasında Zazaki filmlerin varlığı yok denecek kadar azdır. İşte biz de ‘Indie film’ yani ‘Bağımsız film’ anlayışıyla Zazaki sinemayı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda destek bulmak çok zor. Sıfır bütçeyle çektiğimiz Dûr/Far (Uzak) adlı Zazaki belgeselimiz yarışma serüvenine ilk önce 20. Innsbruck Doğa Filmleri Festivali’nde finalist olarak başladı ve daha birçok ülkede gösterime girdi. Ezcümle; üretmeye devam edeceğiz.”

‘ZAZAKİ FİLM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ahmet Hakan Vergi’nin yönettiği “Dûr/Far (Uzak)” adlı Zazaki kısa belgesel, ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen New Jersey Film Ödülleri’nde “Best Documentary (En İyi Belgesel)” ödülünü aldı.

Aldıkları ödülle ilgili düşüncelerinden de söz eden Vergi, şunları dile getiriyor:

“Öncelikle çok gurur verici benim için. Çünkü anadilimde yaptığım bir çalışma, bize başka bir ülkeden ödül getirdi. Evet imkân oldukça Zazaki film yapmaya devam edeceğiz. Sponsor bulmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü sponsor olan yok. Umarım Zazaki filmlerin sayısı her geçen gün artar. Yaşasın sinema! Sinemayla kalın…”