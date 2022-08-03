Ezidi Miri: Soykırım devam ediyor

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlere uygulanan katliam ve soykırımın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Irak hükümeti ve uluslararası toplum, Şengal’in yeniden inşası ve Ezidilerin mağduriyetinin giderilmesi için sözlerini yerine getirmiş değil.

K24’e konuşan Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, “Irak hükümeti ve uluslararası toplum, Şengal’in yeniden inşası, halkın zararlarının tazmin edilmesi, 3 bin kardeşimizin akıbetlerinin öğrenilmesi, toplu mezarların açılması ve katliamın jenosit olarak tanınması konularında verdikleri sözleri şimdiye kadar tutmadı” dedi.

“DAİŞ kalmadı ve 8 yıl geçmesine rağmen halkımız hala çadırlarda yaşıyor” diyen Hazım Mir Tahsin Beg, “Halkımız yerinden edildi, göçmen oldu, halkımıza uygulanan soykırım bugün de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ezidi Miri, Şengal halkının sorunlarının çözülmesi için uluslararası toplum, Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.