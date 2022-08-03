Hollanda Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’yle işbirliğine hazırız

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Hans Akerboom’u kabul etti.

Görüşmede Irak’taki son gelişmeler ve siyasi süreçte yaşanabilecek ihtimaller görüşüldü.

Başkonsolos Akerboom, “Kürdistan’da çalışmak büyük bir şerefti. Gelecekte de Kürdistan halkıyla dostluğum sürecek” dedi.

Akerboom ayrıca ülkesinin, başta tarım teknolojisi ve tarımda çeşitliliği artırma konuları olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle işbirliğine ve yardıma hazır olduğunu vurguladı.