‘Savaşmayı reddeden Rus askerleri hapse atıldı’

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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Rus askeri savaşmayı reddettiği için hapse atıldı.

Aynı habere göre, doğu Ukrayna'da yaklaşık 140 asker parmaklıklar arkasında tutuluyor.

ASKERİ ÜSSÜ PARALI ASKERLER KORUYOR

Mayınlarla çevrili bir askeri üste tutulan askerin kaçmasını önlemek için ise paralı askerler bölgede görev yapıyor.

Askerleri temsil eden bir avukat gazeteye verdiği demeçte, Putin'in güçlerinin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmeye başladığını ancak hiçbir zaman resmi olarak savaş ilan etmediğinin altını çizdi.

Avukat bu durumun yasal bir boşluk oluşturduğunu ve askerlerin ordudan atılabileceğini ancak hapse atılmaması gerektiğini söyledi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.