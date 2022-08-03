Kılıçdaroğlu Roboski’ye gidiyor

DİYARBAKIR (K24)

K24’ün CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne gidecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve partililerle birlikte 2011 yılında Türk savaş uçakları tarafından yapılan bombardımanda hayatını kaybeden 34 kişinin ailesiyle bir araya geleceği kaydedildi.

CHP lideri daha önce yaptığı açıklamalarda, “Roboski ile helalleşeceğiz, Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz” demişti.

Kılıçdaroğlu, katliamın 10’uncu yıldönümünde Roboskili ailelerle telefonda görüşmüş ve "İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

ROBOSKİ KATLİAMI

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'nde köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde, saat 21.39 ile 22.24 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırdan geçen köylülere 4 bomba atıldı.

Atılan 4 bomba sonucu çoğu çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi.

Katliamın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen sorumlular ve failler hakkında açılan bütün soruşturmalar kapatıldı.

Katliamın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu, Mart 2013'te 84 sayfalık bir rapor sundu. Operasyon esnasında “kimlik tespiti yapmanın imkansız olduğu” belirtilen raporda “olayın kasten yapıldığına dair bir delilin bulunamadığı” sonucuna varıldı.

Diğer yandan kamuoyunda “Roboski Katliamı Davası” olarak bilinen hukuki süreçte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Haziran 2013’te “taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı” dosya hakkında “görevsizlik” kararı verdi.