Tepkilere rağmen Şırnak'ta ağaç kesimi sürüyor

ŞIRNAK (K24)

Şırnak’ın Güneyçam (Navyan) ve Bestasor ormanlık alanlarında ağaç kesimi devam ediyor.

K24’ün edindiği bilgilere göre burada kesilen ağaçlar, pazarlarda odun olarak satılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü Urfa Orman Bölge Müdürlüğünün paylaştığı resmi verilere göre 2021 yılının yalnızca Şubat-Eylül ayları arasındaki 7 aylık sürede Şırnak’taki orman varlığında %8 azalma olurken, yapılan itirazlar ise sonuçsuz kaldı.

K24’e konuşan Şırnak sakini Kamil Yorga, “Ağaçların kesilmemesi ve köylerimize dönmek için resmi talepte bulunduk. 125 dilekçeyi tüm partilere ve resmi kurumlara ilettik fakat dilekçeler sonuç vermedi” dedi.

Şırnak’taki ormanlarda günde 25-30 kamyon dolusu odun kesiliyor ve bir ton odun 1100 lira ile 1300 lira arasında satılıyor.

Şırnak Barosu ile sivil toplum kuruluşları (STK) yaptıkları çağrı ve imzaladıkları metinlerle ağaç kesiminin bir an önce durdurulmasını talep ediyor.

Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Eş Sözcüsü Fadıl Tay, “Şırnak Savcılığına şikayette bulunduk, ardından mahkemeye başvurduk. Ancak her iki şikayetimiz de reddedildi” ifadelerini kullandı.

Şırnak topraklarının yüzde 44’ün ormanlık alanlardan oluşuyor ve genelde meyve ağaçları yetişiyor. Özellikle 2015 yılının ardından geniş ormanlık alanları güvenlik nedeniyle tahrip edildi.

K24’e konuşan Silopi Belediyesi Eş Başkanı Süleyman Şavluk, “Güvenlik gerekçesiyle ağaçları kestiklerini söylüyorlar ama Cudi Dağı’nın tepesinde festival düzenleyebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Şırnak İl Başkanı Emcet Yalçın da ağaç kesimine tepki göstererek, “Bazen yaşlı, çürümüş ya da kurumuş ağaçları keseriz ancak tüm ağaçları kesemezsiniz. Ağaç kesimi ormanın yararına değildir. Bu bir katliamdır. Böyle yaparlarsa bölgeye ve bölge halkına zarar verirler” dedi.

ŞIRNAK BAROSU: ŞIRNAK’TA ORMAN ALANLARI AZALIYOR

Şırnak Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Şırnak’taki ormanlık alanlarda yapılan ağaç kesimine ilişkin hazırladığı raporu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Raporda, “Ülkelerin can damarları olarak görülen ormanların herhangi bir hukuki çerçeve içinde ele alınmaması söz konusu değildir” denilmişti.

“Şırnak’taki ormanlık alanların varlığı hangi kanunlara göre korunmaktadır?” şeklindeki soruya şu yanıt aranmıştı:

“Rapor vesilesi ile görülmüştür ki; orman suçları kapsamına ele alınan bu etmenler Şırnak özelinde geçerli değildir. Şırnak’ta çevre felaketleri olarak görülen orman suçları toplumsal ya da bireysel ihmaller üzerinden değil, güvenlik gerekçesiyle devlet kurumları ya da devlet destekli gruplar tarafından yasaların çiğnenmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. Fakat Türk Hukuk mevzuatında herhangi bir güvenlik gerekçesi ya da istisnai durum öne sürülerek ‘Orman Kanunu’na aykırı davranılabileceğine dair bir hüküm yoktur.”

Söz konusu raporda, “Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınan güncel verilere göre Şırnak İli ve ilçelerinde orman alanları toplam alanın yüzde 36'sına denk gelmektedir. Bununla birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulmak üzere 18.02.2021 tarihinde yapılan ‘İllerimizin Orman Yüzdesi’ başlıkla paylaşımda Şırnak İl’inin orman yüzdesi olarak yüzde 44'lik bir oranın gösterildiği görülmektedir. Temmuz 2022 itibariyle bu oran daha da düşmüştür” denilmişti.

Raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer almıştı:

“Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu olarak 18.01.2022 tarih ve 2021/5509 esas sayısı ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusunun soruşturma dosyası 2022/217 karar sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Akabinde Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne 09.02.2022 tarihinde yaptığımız itiraz 2022/543 değişik iş sayılı karar ile ivedilikle REDDEDİLMİŞTİR. Temmuz 2022 itibariyle bu konuda kamu başdenetçiliğine başvuru yapılmış ve halen hukuki başvurular devam etmektedir.”