ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden Şengal Anlaşması’nın uygulanması çağrısı

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ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Iraklı siyasi taraflara çağrıda bulunarak, Şengal Anlaşması ve DAİŞ’in Elinden Kurtarılan Ezidiler Yasası’nın yürürlüğe konmasını istedi.

Terör örgütü DAİŞ tarafından Ezidi Kürtlere uygulanan katliamın 8’inci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, “Bugün, DAİŞ soykırımından kurtulanları ve soykırımda kaybedilenleri anmak için Ezidi topluluğuna katılıyoruz” dedi.

ABD Büyükelçisi mesajının devamında, “DAİŞ’in nefret dolu ideolojisini bir daha asla uygulamamasını sağlama taahhüdümüzü yeniliyor ve tüm tarafları Şengal Anlaşması ve Yezidi Mağdurlar Yasası'nı uygulamaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.