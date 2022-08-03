Yaşam

Fransa’da hava sıcaklığı: Turuncu alarm ilan edildi

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte 3. sıcak hava dalgasını yaşayan Fransa'nın 26 vilayetinde turuncu alarm verildi.
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Foto: Reuters/Lisi Niesner
Foto: Reuters/Lisi Niesner
avrupa Fransa Sıcak hava turuncu alarm

HABER MERKEZİ

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkede 26 vilayette turuncu alarm, 42 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Sıcaklığın Fransa genelinde ekseriyetle 35 dereceyi geçmesi beklenirken Tarn, Drome vilayetleri ve Garonne civarında 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin özellikle güney ve kuzey-doğusunu daha fazla etkileyen sıcaklığın, cuma gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Gece ise havalar turuncu bölgelerde 20'inin üstünde seyredecek.

Sağlık Bakanlığı, sıcak havaya karşı alınması gereken "serin bir alanda kalmak" ve "su tüketmek" gibi önlemleri, Twitter hesabından duyurdu.

PARİS VE ÇEVRESİNDE KURAKLIK ALARMI

Diğer yandan Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Valiliği, dün, Paris ile sınırındaki Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ve Val-de-Marne bölgelerinde "turuncu" kuraklık alarmı ilan etmişti.

"Tetikte olma" seviyesi olarak adlandırılan turuncu alarm seviyesindeki bölgelerde, tarım amaçlı su dağıtımında yüzde 50'den fazla azalma, bahçe ve yeşil alanları sulama ile araba yıkamaya ciddi kısıtlama uygulanıyor.

Ile-de-France'da bulunan Essonne, Yvelines, Val d'Oise ve Seine-et-Marne bölgelerinde kuraklık alarmı önlemleri birkaç gün önce yürürlüğe girmişti.

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